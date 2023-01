Lotta ai furti dei tesori della storia sarda. Sequestrati dai carabinieri dieci metal detector e due attrezzi da scavo archeologico (cosiddetti spilloni). A seguito di questi recuperi, le posizioni dei soggetti proprietari sono al vaglio degli inquirenti. Obiettivo: fare luce sugli scavi clandestini. Un fenomeno - secondo i militari - che ancora nell'isola non è scomparso.

Proprio nelle ultime settimane, i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Cagliari, guidati dal capitano Pasquale Pinnelli, sono stati impegnati nell'area del Campidano nell'azione di costante controllo del patrimonio archeologico illecitamente sottratto, coadiuvati dal supporto dei Comandi Stazione Carabinieri di Sanluri, Villanovafranca, Pula e Oristano. Ora il sequestro degli strumenti e degli attrezzi sospetti.



Fonte: Ansa Sardegna

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail