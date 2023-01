Oristano

L’operazione interessa anche il Campidano

Ci sono scavi clandestini in provincia di Oristano e nel Campidano? E’ quello che stanno cercando di accertare i carabinieri.

Nelle ultime settimane, i militari del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Cagliari hanno fatto sapere di essere stati impegnati “nell’azione di costante controllo del patrimonio archeologico illecitamente sottratto”.

Sono stati coadiuvati dal supporto dei Comandi Stazione Carabinieri di Sanluri, Villanovafranca, Pula e Oristano.

L’operazione ha consentito il sequestro di dieci metal detector e due attrezzi da scavo archeologico (i cosiddetti spilloni).

In seguito a questi sequestri, le posizioni delle persone proprietarie di queste attrezzature sono al vaglio degli inquirenti. Si sta valutando se siano stati utilizzate o meno in attività di scavo per il recupero clandestino di materiale archeologico.

Un fenomeno non nuovo in provincia di Oristano, dove negli anni scorsi in tal senso erano state portate a termine alcune operazioni da parte delle forze dell’ordine.

Venerdì, 27 gennaio 2023