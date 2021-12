Il Prefetto, si legge in una nota, nel ringraziare i componenti del Comitato per l’enorme lavoro e il grande senso delle istituzioni dimostrato in questi due anni, ha chiesto un ulteriore sforzo operativo e la massima disponibilità di tutti per garantire sì il rispetto delle regole, ma sempre orientati alla misura e al buon senso.

“In questa fase ancora molto delicata per la salute pubblica, e al fine di scongiurare nuove ipotesi di chiusure generalizzate – ha sottolineato il Prefetto – le Forze dell’Ordine continueranno ad operare con grande senso di responsabilità, ma anche con la necessaria fermezza, effettuando controlli più serrati sulla certificazione verde, con una particolare attenzione alle aree e alle fasce orarie di maggiore afflusso di persone. E’ stato, inoltre, intensificato il dialogo con i Rappresentanti delle Associazioni di categoria degli esercenti, perché si attivino in una capillare opera di sensibilizzazione dei propri aderenti”.

Controlli intensificati anche in provincia di Oristano da sabato prossimo 6 dicembre sul green pass e sul cosiddetto super green pass. Un piano operativo è stato concordato stamane nel corso di una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto di Oristano, Fabrizio Stelo, presenti il Commissario Straordinario della Provincia, i Vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, il Presidente dell’Unione dei Comuni del Terralbese e l’Assessore Comunale alle Attività Produttive di Oristano.

Il prefetto Fabrizio Stelo

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a