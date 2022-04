Il divieto di transito fa riferimento all’area compresa tra il confine del territorio comunale di Cabras con il territorio di Riola Sardo e la coordinata 39.98325° N, 8.39912° E, per una profondità di 25 metri in senso parallelo alla linea di costa.

Andrea Abis

Il tratto interessato dal cedimento è segnalato con dei cartelli. “Ci sono picchetti e nastri”, dice il sindaco Abis. “Su Tingiosu è un’area a rischio, lo sappiamo da sempre. Di questi crolli ce ne sono stati in passato e ce ne saranno anche in futuro. L’invito che rivolgo a tutti è quello di essere responsabili e di non affacciarsi sul ciglio delle scogliere. Invito inoltre i cittadini a segnalare prontamente al Comune futuri cedimenti, così da poter intervenire prontamente”.

Foto Ufficio Stampa Comune di Cabras

