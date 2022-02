Scatta la rivoluzione viabilità a Capoterra: senso unico in via Mazzini e via Lamarmora

“Cari concittadini, dopo tanta attesa e tante richieste, ho predisposto il senso unico di marcia nella via Mazzini e nella via Lamarmora”. L’annuncio su Facebook è del sindaco Beniamino Garau. “Due strade particolarmente pericolose per i residenti, automobilisti e pedoni e per questo motivo abbiamo deciso di adottare questa modifica alla viabilità, predisponendo un solo lato della strada al parcheggio delle auto”.

Ecco la nuova viabilità in dettaglio.

Via Mazzini: istituzione del senso unico di marcia con direzione via Matteotti – via Cagliari.

Via La Marmora: istituzione del senso unico di marcia con direzione via Battisti – via Matteotti

Altre modifiche alla viabilità. Via Trento: Inversione del senso unico di marcia del tratto della Via Trento tratto compreso tra la Via Giusti e la Via Cagliari con la stessa direzione di marcia e divieto di sosta nel lato sinistro rispetto al nuovo senso di marcia dal civico n° 16 al civico n° 8

Via Trexenta: istituzione del senso unico di marcia nella via Trexenta tratto compreso tra le vie Amendola e via Trieste, con stessa percorrenza di marcia. Via Carbonia: ripristino del doppio senso di marcia.