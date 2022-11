La Sardegna nella morsa del maltempo si blinda alla prima prova di maltempo d’autunno. Dopo l’allerta gialla diramata ieri, l’allarme cresce e scatta l’allerta rossa in alcune zone, soprattutto nell’oristanese. La Protezione civile regionale ha diramato un nuovo bollettino con criticità elevata per i settori centro occidentali dell’isola sino alla mezzanotte di martedì 22. Secondo gli esperti dell’ufficio meteo dell’aeronautica militare di Decimomannu, la regione è interessata da una intensa perturbazione che porterà molta pioggia – si prevedono cumulati sino a 100 millimetri in 6 ore nelle zone più esposte – temporali, localmente anche a carattere di nubifragio, e vento di maestrale con punte di 100 chilometri orari e una media di 80. Neve sopra i 1.300 metri di quota. Temperature in calo: minime tra i 4 e i 13 gradi, massime tra i 5 e i 14. L’Oristanese, dunque, sarà la zona più colpita da questa nuova ondata di maltempo: diversi sindaci stanno predisponendo le ordinanze per la chiusura delle scuole. Allerta rossa anche in tutta l’area del Tirso, parte del Nuorese e l’area di Montevecchio Pischinappiu. Allerta arancione invece nel Sulcis, nell’alto Logudoro e nel Sassarese. Giallo per tutto il resto dell’Isola.

Dalla protezione civile l’invito a tutti i sardi a non uscire se non strettamente indispensabile, a non sostare vicino a torrenti e corsi d’acqua e a stare nei piani alti in caso di pioggia intensa.

L'articolo Scatta l’allerta rossa per il maltempo in Sardegna: temporali, vento fino a 100 km all’ora e scuole chiuse proviene da Casteddu On line.