Oristano

Polizia mobilitata questo pomeriggio nel centro di Oristano

L’allarme collegato alla sala operativa della questura è entrato in funzione, forse per un guasto o un errore, e la polizia ha fatto scattare gli immediati controlli legati al protocollo anti rapina.

L’episodio è avvenuto questo pomeriggio a Oristano, nella centralissima piazza Roma, nella sede locale della Banca Unicredit.

Intorno alle 16.30 in piazza Roma sono arrivati gli agenti della squadra volanti. Armi in pugno sono entrati per il controllo all’interno dell’agenzia di credito.

Poco prima era arrivata la conferma da parte della direzione dell’istituto che si era trattato di un errore; non è la prima volta che accade.

“Non è accaduto niente di grave – confermano dalla Questura – è scattato il sistema d’allarme. In questi casi anche se arriva la conferma dalla banca, i nostri agenti devono intervenire, ecco spiegata la presenza dei nostri uomini armati”.

La loro presenza nel centro di Oristano non è passata inosservata e ha destato preoccupazione in diversi passanti. Si è risolto tutto in pochi minuti e nel migliore dei modi.

Lunedì, 10 gennaio 2022

