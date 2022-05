CAGLIARI. Divieto di fumo sulle spiagge di Cagliari dal 1° giugno al 31 ottobre 2022. Con Ordinanza n. 41 del 30 maggio 2022, il Sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, ha disposto il divieto di fumo e di abbandono di rifiuti di prodotti da fumo su tutte le spiagge ricadenti nel territorio comunale. Il provvedimento, contingibile e urgente per la tutela della salute pubblica in città, avrà decorrenza del 1 giugno 2022 e sarà operativo fino al 31 ottobre 2022. Il divieto si rivolge a tutti i cittadini, residenti e non residenti, del Comune di Cagliari e riguarda tutte le spiagge ricadenti nel territorio di competenza del Comune. La violazione dell'Ordinanza, salva l'applicazione dell'art.650 del Codice Penale o delle altre leggi e Regolamenti generali e speciali in materia di tutela dell'ambiente, igiene pubblica, è punita con le sanzioni amministrative (previste dall'art.7 bis del D.Lgs n.267/2000) da euro 25 a euro 500. L'abbandono dei mozziconi di sigaretta e/o rifiuti prodotti dal fumo sull'arenile, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 100 a euro 500 (art.72, commi 2 e 4 del Regolamento comunale per la disciplina della gestione dei rifiuti e dei servizi di igiene urbana.

Fonte: La Nuova Sardegna

