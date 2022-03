Scatta da oggi il taglio prezzi al carburante: 25 centesimi in meno al litro

Scatta da oggi il taglio di 25 centesimi al litro sul costo del carburante nei distributori di benzina e diesel. Il decreto che lo prevede è stato pubblicato nella notte in Gazzetta Ufficiale e dunque è in vigore da questa mattina. Di sicuro una boccata d’ossigeno, che però non basta e non è risolutiva, perché il prezzo del carburante, negli ultimi giorni schizzato a oltre 2 euro, rimane comunque molto alto. Soprattutto se si considera che le famiglie e i lavoratori sono già martoriati dall’aumento di qualunque cosa, dalle bollette ai generi alimentari e di prima necessità, come testimoniano gli ultimi rapporti delle associazioni dei consumatori. E non è conseguenza di pandemia e guerra in Ucraina, almeno non solo: quella che è in atto, come ormai da più parti certificato, è una vera e propria speculazione a tutti i livelli, che innesca una spirale di rincari che finisce per stritolare i consumatori finali, che non possono scaricare i costi su nessun altro.

Lo stesso ministro della Transizione ecologica Cingolani ha definito gli aumenti una “speculazione”, una “truffa colossale”, parlando di rialzi dei prezzi “senza motivazioni tecniche”. L'articolo Scatta da oggi il taglio prezzi al carburante: 25 centesimi in meno al litro proviene da Casteddu On line.