Scatena un inferno di fuoco a Villacidro: arrestato un piromane 50enne pluripregiudicato

Il Nucleo investigativo del servizio territoriale di Cagliari del Corpo Forestale ha eseguito, oggi, un’ordinanza di misura cautelare in carcere nei confronti di una persona ritenuta responsabile di incendio boschivo doloso.

Il 10 luglio scorso, in località Gutturu e Forru nelle campagne di Villacidro si è verificato un principio di incendio molto pericoloso che ha interessato vegetazione secca accanto a un grande bosco. Sono intervenuti un mezzo Antincendio della Stazione Forestale di Villacidro ed una squadra dei vigili del fuoco per domare prontamente il rogo.

Fortunatamente il pronto intervento delle squadre antincendio ha permesso di contenere l’incendio che ha percorso mille mq creando inoltre danni a un veicolo parcheggiato nella zona.

Dopo gli elementi raccolti nell’immediatezza il Nucleo Investigativo ha accertato gravi indizi di responsabilità nei confronti di una persona notata mentre transitava e si soffermava nel punto di manifestazione dell’incendio e in seguito scappata al propagarsi delle fiamme.

Il piromane aveva un movente specifico nei confronti del proprietario del terreno da tempo minacciato dallo stesso per varie ragioni. L’incendio sarebbe stato innescato versando della benzina al suolo ed appiccando le fiamme che velocemente si propagavano nel terreno.

E’ stata informata la Procura della Repubblica di Cagliari la quale, visti i gravi indizi di colpevolezza raccolti ed in particolare la pericolosità del soggetto che concretamente poteva reiterare con condotte ancora più gravi, il Pubblico Ministero ha richiesto al Giudice per le Indagini preliminari l’applicazione di misura cautelare in carcere che è stata eseguita oggi.

Si tratta di M.B 50 anni operaio pluripregiudicato. L’uomo dopo la notifica del provvedimento è stato condotto al Carcere di Uta a disposizione del Giudice.

Quello operato oggi è il secondo arresto del 2023 operato dal Corpo Forestale in Sardegna per il reato di incendio boschivo doloso. Attualmente sono in corso indagini per risalire i responsabili degli incendi che hanno interessato la Sardegna nell’ultimo periodo dove saranno possibili imminenti sviluppi.

Il Corpo Forestale invita tutti i cittadini a segnalare numero 1515 gli incendi ed ogni circostanza utile per risalire alle responsabilità.