Scarichi fognari a Sa Cruxixedda a Capoterra, presentato un esposto per inquinamento

Rischio per le falde acquifere. A segnalare il pericolo è il presidente della commissione vigilanza Silvano Corda che spiega che “da diversi giorni permangono dei ristagni sul suolo altamente sospetti provocati da scarichi fognari”.

Corda, nella comunicazione inoltrata alla polizia municipale chiede “un pronto e immediato intervento, in località Sa Cruxixedda, per questo inquinamento ambientale del suolo provocato dagli scarichi fognari. Si evidenziano ristagni di scarichi in suolo con percentuali altissime di inquinamento delle falde acquifere. All’interno del perimetro coinvolto dalla condotta di acque reflue, vi sono abitazioni e aziende. Da oltre tre settimane scarica migliaia di metri cubi di cloaca con seri rischi per la salute pubblica”. La segnalazione, presa in carico dal presidente, giunge da alcuni residenti: “Mi sembra giusto e doveroso da parte del ruolo che ricopro, sottolineare che da quando vi è stato il passaggio ad Abbanoa, fortemente esaltato e voluto dal sindaco Garau e dai suoi, queste problematiche si stanno verificando in modo assiduo e continuo. I cittadini non sanno a chi rivolgersi perché Abbanoa ha tempi lunghi e interminabili per la dovuta risoluzione e non sempre risponde, intanto l’inquinamento sta creando serie difficoltà con rischi igienici sanitari ingenti, un sindaco responsabile e capace dovrebbe intervenire subito e non aspettare che Abbanoa risponda” afferma Corda.