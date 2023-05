Scaraventa a terra tavoli e sedie di un bar chiuso: identificato grazie alle telecamere

In piena note l'uomo andava in giro con una bottiglia di birra in mano

Selargius In piena notte l’uomo andava in giro con una bottiglia di birra in mano Identificato grazie alle riprese delle videocamere di sorveglianza, un uomo di 42 anni originario di Quartucciu è stato denunciato stamane con l’accusa di aver rovesciato a terra, in piena notte, i tavoli e le sedie di un bar, lasciati in strada dopo la chiusura. I fatti risalgono allo scorso 24 maggio e i danni erano stati rilevanti. L’episodio si è verificato a Selargius. Le telecamere hanno ripreso l’uomo, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, con una bottiglia di birra in mano: i carabinieri non escludono che al momento dell’atto vandalico avesse bevuto troppo. Nei giorni scorsi la notizia aveva suscitato rabbia e preoccupazione fra i commercianti locali. Lunedì, 29 maggio 2023 Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

