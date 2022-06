Oristano

Scontro ieri notte in via Cagliari

Con la sua auto è stato coinvolto un incidente stradale nel quale sono rimaste leggermente ferite altre due persone ma anziché fermarsi ad aiutarle è poi scappato.

È accaduto la notte scorsa in via Cagliari, a Oristano, a ridosso del centro commerciale di Porta Nuova. Per cause che devono essere ancora accertate dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Oristano, si sono scontrate una Volkswagen Golf e una Mercedes.

In seguito all’urto le due persone che viaggiavano sulla Golf sono rimasti ferite, mentre l’autista del Mercedes si è allontanato in direzione del Rimedio.

I feriti sono stati soccorsi e accompagnati al Pronto soccorso del San Martino, per ferite lievi.

I carabinieri stanno ora svolgendo gli accertamenti per individuare l’autista della Mercedes. L’uomo non sarà denunciato per omissione di soccorso, visto che le ferite degli occupanti dell’altra auto non sono gravi, ma per lui – una volta identificato – scatteranno pesanti sanzioni amministrative.