Scappa per l’ennesima volta dalla comunità, 26enne arrestato per evasione a Cagliari

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 26 anni per l’ipotesi di reato di evasione.

Durante gli ordinari servizi di controllo del territorio, gli Agenti della Squadra Volante, mentre passava nei pressi di piazza Quirra a Cagliari, hanno notato tre persone che, alla loro vista, tentavano di allontanarsi. I tre sono stati immediatamente raggiunti e dal successivo controllo è emerso che uno di loro era sottoposto alla misura della detenzione domiciliare presso una comunità terapeutica nel comune di Serramanna, emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Cagliari.

Inoltre lo stesso, nel corrente mese di novembre, già in altre occasioni si era allontanato dal centro, violando le prescrizioni imposte.

Il predetto è stato accompagnato in Questura in stato di arresto per l’ipotesi di reato in flagranza di evasione.

A seguito dell’udienza di convalida, il G.I.P. ha convalidato l’arresto senza applicare misure cautelari.