Cagliari, sprovvisto di patente vede la Volante è scappa. Arrestato un 42enne dopo un inseguimento.

Questa notte gli agenti della Squadra Volante hanno tratto in arresto un 42enne di Quartu Sant’Elena per resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali e danneggiamento aggravato.

L’episodio si è verificato intorno alle tre quando un equipaggio ha notato una Smart che percorreva il viale Merello. Alla vista della Volante il conducente ha accelerato l’andatura percorrendo a forte velocità il viale Trento. I poliziotti hanno iniziato un inseguimento che si è protratto lungo viale Sant’Avendrace per proseguire nel quartiere di San Michele e concludere la folle corsa in via Cadello dopo circa 10 minuti.

Durante le concitate fasi dell’inseguimento la Smart ha speronato l’auto di servizio che era riuscita ad accostarsi per intimare ulteriormente l’alt. Ma la mossa fulminea dell’autista ha rischiato di schiacciare il braccio dell’Agente riuscendo però provocando danni alla fiancata destra dell’auto.

Una volta riusciti a bloccare l’autovettura il conducente è stato messo in condizioni di sicurezza e accompagnato negli uffici della Questura.

Il 42enne quartese dopo l’espletamento degli accertamenti, da cui è emerso che la fuga era dovuta al fatto che non era in possesso della patente di guida perché mai conseguita, è stato tratto in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale lesioni personali e danneggiamento aggravato.

Nella mattinata è previsto il processo di convalida con rito direttissima.

