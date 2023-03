Scambio di libri al supermercato: Tuttigiorni apre uno spazio di bookcrossing per i clienti

A partire da venerdì 24 marzo, in occasione della Giornata nazionale per la promozione della lettura, istituita nel 2009 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il supermercato Tuttigiorniapre uno spazio di Bookcrossing a disposizione dei propri clienti.

L’iniziativa, nello specifico, consiste nell’offrire ai clienti uno spazio dove ”lasciare” i propri libri e poterne prendere in cambio gratuitamente di nuovi, depositati a loro volta da altri appassionati.

Un riciclo creativo di belle storie, che permette di aggiungere un buon libro gratuitamente al carrello della propria spesa quotidiana.

Sposando a pieno la filosofia che valorizza la condivisione e le attività anti spreco del brand, il meccanismo di bookcrossing promuove l’idea di far diventare la lettura una vera e propria abitudine quotidiana, da inserirsi in un percorso di benessere esattamente come le salutari scelte alimentari proposte all’interno del punto vendita.

Si tratta di un progetto realizzato per promuovere la lettura e creare una vera e propria comunità, un book club allargato e accessibile facilmente a chiunque voglia partecipare.

In tal senso, il bookcrossing trova spazio dedicato anche nella Community di Tuttigiorni su www.tuttigiorni.it, nel perfetto spirito innovativo e omnicanale del brand, uno spazio dove i partecipanti all’iniziativa potranno lasciare le recensioni dei libri condivisi, ricevendo in cambio un omaggio di 5 euro per ciascuna recensione da utilizzare per la propria spesa online.

Il bookcrossing è un’ottima occasione per conoscere nuovi racconti, per dare nuova vita ai libri, altrimenti bloccati su uno scaffale, e per condividere commenti, idee e opinioni con chi dopo di noi leggerà la storia che abbiamo amato.

Una nuova sorprendente iniziativa, che si sposa con l’idea di supermercato con prezzi sempre bassi e senza volantini, che sia un luogo dove costruire ogni giorno, liberamente e serenamente il proprio stile di vita, in modo sostenibile, salutare e condiviso.

A Cagliari, in viale Poetto e a Sassari, in Strada 2 Predda Niedda, vi aspetta l’Angolo del Boockrossing dove far girare le belle storie!