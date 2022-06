L’episodio è accaduto a Villasimius in località Cava Usai. L’arrampicatrice è stata soccorsa dai vigili del fuoco del distaccamento di San Vito allertati dagli amici, anch'essi di Cagliari, che, con l’utilizzo di una barella rigida, sono riusciti a trarla in salvo e a consegnarla al personale del 118. Le operazioni di soccorso hanno richiesto un bel po di tempo e sono state difficoltose a causa del luogo particolarmente impervio.

VILLASIMIUS. Brutta avventura, che avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi, ma che fortunatamente si è conclusa tutto sommato a lieto fine, per una ragazza cagliaritana appassionata di arrampicata. Mentre insieme a tre amici stava effettuando la scalata di una parete rocciosa ha sbagliato una manovra ed è precipitata nel vuoto. La caduta non è stata rovinosa perché è stata attutita dalla corda di sicurezza. La ragazza tuttavia ha urtato violentemente la caviglia contro la parete rocciosa. L’impatto le ha provocato un trauma che le ha impedito di muoversi.

Fonte: La Nuova Sardegna

