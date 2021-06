Scadute le ordinanze anti-covid: più facile arrivare in Sardegna

Cadono, quindi, l’obbligo di registrazione sul sito della Regione o sull’app “Sardegna sicura” prima dell’imbarco per i passeggeri diretti in Sardegna e quello di sottoporsi a tampone secondo le precedenti indicazioni.

Sono scadute ieri le ordinanze con cui il presidente della Regione, Christian Solinas, dal 28 maggio scorso aveva stabilito o confermato alcune regole per gli arrivi in Sardegna. Le misure restrittive anti-Covid regionali non sono state prorogate, dunque da oggi si applicano le norme nazionali previste per le regioni in zona bianca.

Fonte: Link Oristano

