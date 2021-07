Sbatte sul guard rail e finisce nella scarpata: in ospedale motociclista di Selargius

L'incidente è avvenuto sulla vecchia statale 125

BURCEI. Dopo essersi schiantato, per cause ancora in via di accertamento, contro il guard –rail, sbalzato dalla potente moto sulla quale viaggiava in direzione di Cagliari, è stato catapultato nella scarpata a valle della carreggiata. Il centauro, un sessantenne originario di Selargius, soccorso dall’equipe di “Mike 60”, la medicalizzata del 118, dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari. I medici si sono riservati la prognosi al termine degli accertamenti in corso.

L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio 25 luglio poco prima delle 19 all’altezza del Km 31 della vecchia strada statale 125 nei pressi del valico di “Arcu e Tidu” e della provinciale che conduce a Burcei. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del corpo forestale e di vigilanza ambientale della stazione di Campuomu e i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Quartu che hanno effettuato i rilievi di legge.