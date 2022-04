L'incidente è avvenuto nella notte

CAGLIARI. Un cagliaritano di 30 anni è ricoverato in gravi condizioni nell’ospedale Brotzu a seguito di un incidente accaduto intorno alla 1 di questa notte 19 aprile in via Cadello. Al volante di una Mercedes, proveniente da Pirri e diretto verso via Is Mirrionis, è andato a sbattere sul muro di una farmacia all'angolo con la via Cornalias. Soccorso dal 118, è stato trasportato con codice rosso all’ospedale Brotzu e sottoposto a intervento chirurgico. La prognosi è riservata. Sul posto la polizia locale per i rilievi dell’incidente.(l.on)