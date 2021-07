Sbatte col furgone sul ramo di un pino e si ribalta a Cagliari: mezzo distrutto, lui illeso

Spettacolare incidente nel viale Calamosca

CAGLIARI. Spettacolare incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze per l’unica persona coinvolta, in viale Calamosca intorno alle 14,30. Un furgone addetto al trasporto di biancheria pulita (tovaglie, lenzuola, asciugamani) per l’hotel sulla costa poco più avanti, ha urtato un grosso ramo sporgente sulla sede stradale di una pianta di pino con la parte più alta del furgone e si è ribaltato. Il mezzo è rimasto praticamente distrutto, illeso il conducente. Sul posto vigili del fuoco, 118 e polizia locale.

I rami dei secolari pini che invadono per via aerea il bordo strada, costituiscono un reale pericolo che anche i conducenti dei bus del Ctm della linea per Calamosca si trovano ogni giorno a dover affrontare. È vero che il limite della velocità in viale Calamosca è di soli 30 chilometri orari, ma ciò non toglie che quei grossi rami siano un costante pericolo per i veicoli alti.

Strano che queste piante di pino siano sfuggiti agli interventi di taglio e sfoltimento che l’amministrazione comunale porta avanti da qualche tempo fra le proteste dei cittadini.(l.on)