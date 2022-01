Oristano

All’ora di pranzo in via Ozieri e via Laconi

Quaranta minuti dietro le sbarre dei passaggi a livello che non si riaprivano: è la lunga attesa di decina di automobilisti all’ora di pranzo nei due attraversamenti ferroviari di via Ozieri e via Laconi-Corte Baccas, tra Oristano e Santa Giusta.

La causa: prima un blocco e successivamente un treno in manovra, secondo quanto si è appreso.

Mercoledì, 12 gennaio 2022