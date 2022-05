SANT'ANTIOCO. Dal 2019 a oggi sono 304 i barchini usati dai migranti per arrivare in Sardegna e recuperati dalle forze di polizia nelle spiagge e nel mare del Sud Sardegna. Nel tempo sono stati tutti smantellati e smaltiti in discariche controllate, su disposizione dell'autorità giudiziaria. Oggi 26 maggio i funzionari dell'Agenzia delle dogane di Cagliari hanno gestito la distruzione e il successivo smaltimento di ulteriori 6 imbarcazioni a Sant’Antioco, utilizzate dagli scafisti nell’ambito dei reati di immigrazione clandestina e recuperate nelle coste sarde da Guardia costiera, Guardia di finanza e carabinieri. Relitti sequestrati dall’autorità giudiziaria come corpo di reato e affidati per legge all'ADM per le operazioni di smaltimento, effettuate da una ditta specializzata al fine di garantire l’osservanza di tutte le procedure necessarie per la salvaguardia dell’ambiente, settore in cui l'Agenzia è sempre in prima linea.(l.on)