I migranti continuano a sbarcare nel sud della Sardegna, le coste preferite da chi arriva con i barchini sono quelle del Sulcis. E, poi, una volta identificati, per tutti scatta il trasporto al centro di accoglienza di Monastir. Ma, soprattutto nelle ultime settimane, una parte ha raggiunto Cagliari, e ci sono stati episodi di delinquenza, come denunciato anche nei giorni scorsi dal ristoratore cagliaritano Alberto Melis, che è anche nel direttivo della Fipe Confcommercio. Eppure, oggi, la ministra Luciana Lamorgese, nel suo incontro con il prefetto e il sindaco a Cagliari, ha fornito dei dati che lei stessa giudica “contenuti. I numeri dall’inizio dell’anno sono circa 570”.

La Lamorgese ha ricordato di essere stata nel Nordafrica, “in Algeria, con il capo del Governo e altri ministri, e abbiamo avuto delle rassicurazioni sul contrasto alle partenze. Consideriamo anche che è un periodo particolare per la situazione geopolitica di Tunisia e Libia”.

