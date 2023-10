Sbarchi clandestini a Chia e Villasimius, intercettati 8 algerini e 6 tunisini.

Ieri a Pula i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti sulla SP 71, all’altezza del chilometro 4, dove hanno rintracciato 8 cittadini extracomunitari di dichiarata nazionalità algerina (7 uomini e una donna). Gli stranieri, tutti privi di documenti di identificazione, erano verosimilmente sbarcati poco prima a Chia a bordo di un natante non rinvenuto. In nordafricani, apparentemente in buono stato di salute, sono stati scortati da una pattuglia della Stazione di Sarroch, con un pulmino della ditta convenzionata con la Prefettura di Cagliari, presso il centro di accoglienza di Monastir.

E proprio poco fa è stato segnalato un altro sbarco, a Villasimius, di sei tunisini, tutti adulti e di sesso maschile. Anche in questo caso il barchino non è stato recuperato.