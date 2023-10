Sbarca in Sardegna con una potente e costosa droga sintetica in valigia, arrestato

Cagliari

La shaboo, dagli effetti euforici molto più pericolosi della cocaina, avrebbe fruttato circa 100.000 euro

È atterrato all’aeroporto di Elmas con 195 grammi di shaboo, una potente droga sintetica che viene prodotta e consumata perlopiù nel Sudest asiatico. Un passeggero di origine filippina residente a Barcellona ha attirato l’attenzione delle unità cinofile e, una volta trovato lo stupefacente, è stato arrestato. Il quantitativo di sostanza sottoposto a sequestro, pari a quasi duecento grammi, avrebbe consentito la suddivisione in oltre 950 dosi, garantendo un provento illecito di circa 100.000 euro.

Il passeggero aveva nascosto tre involucri in plastica con la shaboo nel bagaglio a mano. A fermarlo per i controlli sono stati i finanzieri del 1° Nucleo Operativo Metropolitano Cagliari e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La sostanza è stata sottoposta ai test reagenti speditivi che hanno confermato che si trattava effettivamente di shaboo. Questa droga, dagli effetti euforici molto più potenti della cocaina, si presenta in forma di granuli e viene assunta per via inalatoria, fumata o iniettata. La shaboo è inoltre inodore e, per tale ragione, il suo trasporto avviene sovente tramite i vettori aerei, poiché solo i cani antidroga meglio addestrati riescono a fiutarla.

Per il passeggero filippino, tratto in arresto in violazione dell’articolo 73 DPR 309/1990 (“Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope”), si sono aperte le porte del carcere di Uta.