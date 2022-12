L’uomo era a bordo della Moby Wonder proveniente da Livorno. Il camionista ha tentato invano di defilarsi per evitare i controlli all’arrivo in Sardegna. Betty e Holiver hanno però immediatamente captato olfattivamente l’ingente quantitativo di cocaina, riposta nel cassone esterno del rimorchio del camion e già suddivisa in panetti da un chilo.

Tra farina e alimenti vari aveva nascosto 10 chilogrammi di cocaina, per un valore complessivo di oltre 2 milioni di euro. Quando stamane è sbarcato al porto di Olbia è stato però smascherato dalla guardia di finanza grazie ai cani antidroga Betty e Holiver. Per un sessantaduenne residente nel Nuorese, dipendente di una ditta di trasporti, è così scattato l’arresto con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti.

I panetti di cocaina sequestrati a Olbia dalle fiamme gialle

Fonte: Link Oristano

