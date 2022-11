Alghero

Controlli dei funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli di Sassari e della Guardia di Finanza

Circa 30 chili di prodotti alimentari in fase di decongelamento. È quanto conteneva la valigia di una passeggera proveniente dall’Equador – via Roma Fiumicino – fermata e sottoposta a controllo all’Aeroporto “Riviera del Corallo” di Alghero da parte dei funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli di Sassari, in servizio presso la sezione operativa territoriale di Alghero, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza della compagnia di Alghero.

La donna trasportava 27 chili tra mango, maracuja, naranjilla, foglie di guayusa e 1,5 chili circa di formaggio. Tutti prodotti privi di etichettatura che ne attestasse l’origine e la specie e senza il certificato fitosanitario.

Gli alimenti -il cui peso eccedeva il quantitativo a uso personale – sono stati sottoposti a sequestro amministrativo in via cautelare, in attesa del parere igienico sanitario del fitopatologo, presso l’Assessorato Agricoltura e riforma agropastorale della Regione Sardegna, che servirà a evitare l’introduzione nel territorio dell’Unione Europea di organismi nocivi e agenti patogeni.

I controlli in aeroporto da parte dei funzionari ADM e della Guardia di Finanza rientrano nell’attività antifrode.

Lunedì, 14 novembre 2022