Orologi, borsette e scarpe scoperti grazie ai controlli di Agenzia delle dogane e Guardia di finanza

Se fossero stati immessi sul mercato come originali avrebbero potuto far incassare fino a 23.000 euro, ma per 23 capi di abbigliamento e accessori abilmente contraffatti è scattato il sequestro penale. Li aveva con sé una viaggiatrice proveniente dal Senegal, atterrata all’aeroporto di Elmas. La donna è stata denunciata all’autorità giudiziaria.

A scovare la merce contraffatta sono stati i funzionari dell’Agenzia delle dogane insieme ai militari della Guardia di finanza di Cagliari.

Sono stati sequestrati due borsette Fendi e Chanel, orologi da donna Michael Kors, Dior e Rado, maglie polo Ralph Lauren e calzature da donna Chanel, oltre a scarpe sportive Nike e tute sportive con i marchi Nike e Adidas.

Tutti i prodotti sequestrati, in base alle perizie tecniche effettuate dai titolari dei marchi, sono risultati copie fedeli di modelli presenti nelle collezioni sul mercato.

L’Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza sono particolarmente impegnate nel contrastare le attività che ruotano attorno al falso, contro sistemi sempre più sofisticati. Sono state scoperte vere e proprie anonime associazioni di esperti del settore che identificano un prodotto richiesto nel mercato, contattano l’azienda produttrice, ricevono un prodotto come campione e lo duplicano abilmente. Queste operazioni si traducono in perdite di immagine e di fatturato, nonché in mancate entrate per lo Stato, essendo le società di produzione e di commercializzazione dei falsi completamente sconosciute al fisco.

Venerdì, 4 novembre 2022

