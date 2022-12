Sbarca a Olbia con 10 kg cocaina nel camion frigo, arrestato - Sardegna

Un 62enne residente nel Nuorese, dipendente di una ditta di trasporti, è stato arrestato dalla Guardia di finanza del Gruppo di Olbia al porto Isola Bianca, dopo essere sbarcato dal traghetto in arrivo da Livorno, alla guida di un camion frigo dove, tra farina e altri alimenti, aveva nascosto 10 chili di cocaina.

La droga, divisa in panetti da 1 kg, è stata fiutata dai cani antidroga Betty e Holiver. Il carico, una volta tagliato e immesso sul mercato avrebbe fruttato oltre 2 milioni di euro.

Il 66enne è stato arrestato e su disposizione dell'autorità giudiziaria è stato trasferito nel carcere di Nuchis, a Tempio Pausania. Con il sequestro di oggi il Gruppo della Guardia di finanza di Olbia, guidato dal capitano Carlo Lazzari, ha intercettato in un anno oltre 50 chili di cocaina destinata al mercato gallurese.

Fonte: Ansa Sardegna