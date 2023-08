Sbalzato dallo scooter e schiacciato da un'autocisterna, Assemini sotto choc per la morte di Giacomo Puddu

È uscito dal lavoro e stava tornando a casa in sella al suo scooter quando, sulla Provinciale 92, è finito sopra un’auto che si era fermata per far passare un altro veicolo e, subito dopo l’urto, è caduto dal motorino, finendo dall’altra parte della strada proprio mentre stava arrivando un’autocisterna. L’impatto è stato inevitabile e Giacomo Puddu, 23enne di Assemini, è morto schiacciato sotto le ruote del mezzo pesante. I soccorsi, per quanto rapidi, si sono rivelati inutili. Sul posto è intervenuta la polizia Locale di Assemini, agli ordini del comandante Giovanni Carboni, per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto. Puddu lavorava in una delle tante ditte di Macchiareddu come metalmeccanico. Un giovane operaio con tutta una vita davanti, purtroppo spezzata da un tragico incidente.

Il sindaco Mario Puddu esprime tutto il suo dolore: “Massima vicinanza ai genitori e ai parenti del giovane Giacomo, da parte mia e di tutta l’amministrazione comunale. Il nostro paese, oggi, perde un giovane brillante e capace”.