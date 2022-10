Gli agenti compiono quotidianamente verifiche su attività tra circoli, bar, negozi e supermercati in tutto il territorio comunale, ma soprattutto nel centro storico. L’obiettivo è garantire la sicurezza della popolazione e arginare il fenomeno sempre più preoccupante della vendita di alcolici ai minorenni. Fondamentali le segnalazioni, che possono essere fatte o alle stazioni mobili del Corso, di via Tavolara e di piazza Castello, o ai numeri 079279115 e 079274100.

Nei giorni scorsi gli agenti avevano denunciato il titolare di un altro minimarket di corso Vittorio Emanuele che vendeva alcolici a giovanissimi. In quel caso il negozio – con ordinanza sindacale – è stato chiuso per 30 giorni, dalle 16 alle 8 del giorno successivo.

Proseguono i controlli della Polizia locale nel centro storico, per garantire la sicurezza degli abitanti. Ieri gli agenti hanno eseguito un provvedimento di “inibizione dell’attività” nei confronti di una donna di origine nigeriana che non aveva i requisiti per tenere aperto un minimarket di cui è titolare, che si trova al Corso.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail