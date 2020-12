Sassari, minacciata e umiliata, poi un giorno l'ex compagno le dice: "E ora uccido tuo figlio"

Il gip Antonello Spanu ha disposto il giudizio immediato verso l'uomo, il processo si terrà a febbraio 2021

SASSARI. Un giorno le aveva mandato un messaggio sul telefonino: «Sto contattando più persone possibili del tuo paese, uccideremo tuo figlio... conserva questo messaggio, ti sto avvisando col mio nome e cognome... presto verrò a suonare a casa». Quelle minacce sempre più insistenti che a un certo punto erano state indirizzate anche verso il suo bambino l’avevano fatta piombare in un incubo. Ora il gip di Sassari Antonello Spanu ha disposto nei confronti dell'ex compagno della donna il giudizio immediato e il processo comincerà a febbraio. L'uomo aveva il divieto di contattare la sua ex, ma la cercava lo stesso, la terrorizzava con minacce terribili e le portava via soldi, 15mila euro la somma accertata.@filo-0.5,0,0,0,0,0,0>

Fonte: La Nuova Sardegna

