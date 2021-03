Sassari, il comando dei vigili del fuoco si illumina di giallo per la giornata dell'endometriosi

Promossa dal gruppo Endomarch Team Italy, per sensibilizzare la città, informare e prevenire questa malattia cronica e invalidante, che in Italia colpisce 3 milioni di donne

SASSARI. In occasione della giornata mondiale dedicata all'endometriosi, questa sera, 27 marzo il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari aderisce alla campagna "Facciamo luce sull'endometriosi - l'Italia si illumina di giallo", promossa dal gruppo Endomarch Team Italy, per sensibilizzare la città, informare e prevenire questa malattia cronica e invalidante, che in Italia colpisce 3 milioni di donne. In questa giornata l'edificio del Comando e il castello di manovra è stato illuminato di giallo per partecipare all'evento virtuale svolto in tutta Italia, che quest'anno sostituisce la tradizionale Marcia contro l'Endometriosi.

Fonte: La Nuova Sardegna