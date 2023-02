Sas Cursas de Carrasegae, a Paulilatino gran finale in sella

Carnevale Appuntamenti oggi e domani

Sas Cursas de Carrasegae

Paulilatino

Appuntamenti oggi e domani

A Paulilatino il Carnevale si chiude in groppa ad un cavallo, nel segno della tradizione: il fine settimana sarà animato da Sas Cursas de Carrasegae.

Oggi – 25 febbraio – c’è Sa Cursa a Sa Pudda: a partire dalle 15 in via Nazionale sarà possibile assistere allo spettacolo dei numerosi cavalieri che in corsa tenteranno di afferrare una gallina di pezza appesa a circa tre metri, al centro del percorso di discesa.

Domani – 26 febbraio – appuntamento sempre in via Nazionale alle 15 con Sa Cursa a Sas Padeddas, una sorta di pentolaccia a cavallo.

Il doppio evento è organizzato dal Circolo Ippico Paulese con la collaborazione Comune di Paulilatino, l’Unione dei Comuni del Guilcer, Sport Nazionale e il patrocinio della Regione Sardegna.

La locandina dell'evento

Sabato, 25 febbraio 2023

commenta