Sartiglia: un minuto di raccoglimento per ricordare la piccola Chiara, uccisa ieri dalla madre

Oristano

Momento di raccoglimento

Un minuto di silenzio durante la Sartiglia. E’ quanto si sta valutando di fare in questa giornata che dovrebbe essere di festa, ma che è segnata dal lutto per la morte di Chiara Carta, la giovane di 13 anni, uccisa ieri pomeriggio a Silì dalla madre, che ha poi cercato di togliersi la vita.

A quanto apprende la nostra redazione prima della corsa verrebbe chiesto a tutti i partecipanti e al pubblico un momento di raccoglimento.

Il sindaco Massimiliano Sanna ieri ha annunciato l’annullamento in segno di lutto degli eventi collaterali alla Sartiglia e invitato a un comportamento consono.

In città in queste ore ci si divide tra quanti ritengono che la giostra equestre debba andare avanti comunque con i suoi rituali e quanti avrebbero voluto che questi rituali venissero in qualche modo straordinariamente rivisti per l’occasione.

Domenica, 19 febbraio 2023