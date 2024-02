Oristano

Momento di fede e festa

Due giorni dopo la Candelora, un altro importante momento di avvicinamento alla Sartiglia. Cavalli e cavalieri che tra una settimana saranno protagonisti della corsa alla stella sono stati benedetti stamane in piazza Sant’Efisio, al termine della messa delle 10.30 celebrata da monsignor Alessandro Floris.

A ricevere per prima la benedizione è stata la pariglia che oggi guiderà la Sartill’e canna, su componidoreddu Mattia Onida, con Giorgia Putzolu e Perla Ruggero. Poi spazio a Martina Pinna in sella all’anglo-arabo Ovunque, pronta a vestire, alla Sartiglia, i panni della giudicessa Eleonora d’Arborea.

Il parroco Monsignor Alessandro Floris ha quindi benedetto il componidori del Gremio dei contadini Giovanni Utzeri e i suoi compagni di pariglia, Andrea Zucca e Paolo Faedda, e il componidori del Gremio dei falegnami Fabrizio Manca, accompagnato da Corrado Massidda e Ignazio Lombardi.

A seguire, benedizione per le altre pariglie della Sartiglia e, in chiusura, per quelle della Sartigliedda, con in testa il componidoreddu Luca Piras, insieme ai compagni di pariglia Gabriele Piras e Gabriele Palmas.

La benedizione di cavalieri della Sartiglia e mini cavalieri della Sartigliedda, istituita dall’ex parroco di Sant’Efisio monsignor Gianfranco Murru, grande appassionato di Sartiglia e presente anche oggi in piazza Sant’Efisio, è diventata da tempo un appuntamento molto sentito da tanti oristanesi.

Domenica prossima, 11 febbraio, si correrà la Sartiglia del Gremio dei contadini, due giorni più tardi, martedì 13, spazio invece a quella del Gremio dei falegnami. In mezzo, lunedì 12 febbraio, la Sartigliedda.