Sartiglia e pariglie: da domani la vendita dei biglietti al botteghino, ecco quanti ne sono rimasti

Oristano

I dati sulle disponibilità resi noti dalla Fondazione

Solo 134 biglietti ancora disponibili per assistere alla Sartiglia di domenica e 96 per seguire le pariglie, sempre di domenica. Maggiore disponibilità nella giornata di martedì, 258 biglietti per assistere alla Sartiglia e 134 per seguire le pariglie.

Il dato è stato reso noto in serata dalla Fondazione Oristano, dopo la fase di vendita on line alla quale da domani mattina farà seguito quella della vendita diretta al botteghine della Sartiglia, in via Eleonora.

Il botteghino sarà aperto a partire dalla 9.

Queste nel dettaglio le disponibilità dei biglietti rese note dalla Fondazione Oristano.

DOMENICA 19 FEBBRAIO

CORSA ALLA STELLA

Tribuna A n° 21 Biglietti

Tribuna B n° 86 Biglietti

Tribuna C n° 7 Biglietti

Tribuna M n° 20 Biglietti

CORSA DELLE PARIGLIE

Tribuna D n° 15 Biglietti

Tribuna E n° 15 Biglietti

Tribuna I n° 16 Biglietti

Tribuna L n° 50 Biglietti

MARTEDI’ 21 FEBBRAIO

CORSA ALLA STELLA

Tribuna A n° 54 Biglietti

Tribuna An n° 15 Biglietti

Tribuna B n°163 Biglietti

Tribuna C n° 3 Biglietti

Tribuna M n° 23 Biglietti

CORSA DELLE PARIGLIE

Tribuna D n° 15 Biglietti

Tribuna E n° 15 Biglietti

Tribuna F n° 54 Biglietti

Tribuna L n° 50 Biglietti

Domenica, 12 febbraio 2023

Fonte: Link Oristano