Sartiglia con pubblico record: raggiunta la capienza massima lungo i percorsi

Oristano

Tantissimi visitatori giunti da tutta la Sardegna

Lunghi serpentoni d’auto ieri sera nelle uscite di Oristano. Centinaia e centinaia di veicoli, la conferma della straordinaria affluenza di pubblico che si è registrata in occasione della Sartiglia, tornata dopo due anni di paura per l’emergenza coronavirus.

I varchi montati nel centro della città almeno in due occasioni hanno fatto registrare un picco: il raggiungimento del numero massimo di spettatori nell’area della Sartiglia (10.736 presenze) e della corsa a pariglie (12.173 presenze).

Già da metà mattina lungo il percorso in via Duomo c’era chi attendeva l’arrivo di “su componidori” e dei cavalieri, tanta era la voglia di vederli nuovamente correre al galoppo e tentare la fortuna, centrando la stella. E poi nel percorso di via Mazzini, per assicurarsi il punto migliore per vedere le evoluzioni.

Non sono mancati gli applausi per “su componidori” da parte del pubblico che ha voluto essere presente all’uscita del capocorsa dalla casa del presidente Mauro Solinas, per vederlo percorrere il breve tragitto a piedi, in direzione della sede del Gremio, dove sarebbe avvenuta la vestizione.

In queste ore si sta facendo una valutazione più puntuale sull’affluenza di ieri in città.

Lunedì, 20 febbraio 2023

