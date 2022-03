Oristano

In archivio la storica edizione senza corsa e pariglie, a causa del covid

“Un momento di ripartenza per l’intera comunità, beneaugurante per il futuro”. È il commento del sindaco e presidente della Fondazione Oristano, Andrea Lutzu, al termine della Sartiglia 2022, caratterizzata da una versione ridotta ai soli rituali della vestizione, del corteo e degli incroci delle spade.

“La vestizione di Livio Urru, la sua trasformazione in Componidori e il successivo passaggio in via Duomo, hanno concluso una Sartiglia comunque storica”, continua il sindaco. “I cavalieri sono stati straordinari, ma è giusto ringraziare tutti coloro che si sono spesi per organizzare questa edizione: Gremi, Fondazione, Istituzioni, Forze dell’ordine, personale del Comune e della Polizia Locale”.

Dopo la Sartiglia del Gremio di San Giovanni e la Sartigliedda della Pro Loco, oggi è toccato al Gremio di San Giuseppe con Su Componidori Livio Urru e la sua pariglia composta da su segundu Giuseppe Sedda e da su terzu cumponi Attilio Balduzzi. Tre cavalieri di lungo corso, di grande esperienza e valore, ma mentre Sedda e Balduzzi erano già stati chiamati a guidare la Sartiglia nei panni del Componidori nel corso degli anni, per Urru, originario di Desulo, ma oristanese d’adozione, e cavaliere di Sartiglia dal 1986, è stata la prima volta da capocorsa.

Vestizione in via Solferino, nella Casa Pruneddu, corteo dei cavalieri in via Duomo, incrocio delle spade e benedizione della folla e della città sono stati gli ingredienti principali della Sartiglia dei falegnami, sotto l’occhio vigile e commosso del Majorale en cabo Antonello Addari.

Come domenica anche oggi una bella giornata di sole e l’affetto di tantissimi oristanesi hanno fatto da sfondo alle fasi della manifestazione. E come domenica, in virtù delle decisioni prese all’unanimità dagli organizzatori (Comune, Fondazione Oristano, Istituzione Sa Sartiglia, Gremio di San Giovanni e Gremio di San Giuseppe e Associazione cavalieri) d’intesa con Prefettura e Questura, si sono potuti proporre solo alcuni dei momenti tradizionali della giostra: la vestizione di Su Componidori Livio Urru nella sede di via Solferino, il corteo di 105 cavalieri per le vie della città e davanti alla Cattedrale di Santa Maria l’incrocio delle spade con la benedizione con Sa Pippia ‘e Maiu.

L’appuntamento con la Corsa alla stella e con le evoluzioni delle pariglie è rinviato al 2023, ma dopo il blocco totale imposto dalla pandemia nel 2021, per gli oristanesi i rituali proposti assumono un significato ancora più grande.

Tanti anche oggi gli oristanesi che hanno vissuto con emozione in presenza e ancora di più quelli che lo hanno fatto attraverso una delle tante dirette, televisive, via web e sui social, o dai uno dei maxi schermi posizionati in città, a cura dell’Assessorato comunale alla Cultura e della Fondazione Oristano. Le musiche dei tamburini e dei trombettieri hanno accompagnato tutti i momenti e i rituali della giornata.

Già dalla mattina il clima di Sartiglia si è assaporato in diversi punti di Oristano città grazie al banditore che ha annunciato la nuova Sartiglia, mentre il Gremio ha accompagnato Livio Urru in via Solferino per la cerimonia della Vestizione affidata alle amorevoli cure delle massaieddas e davanti a un ristrettissimo pubblico.

La vestizione viene sempre vissuta come uno dei momenti più intimi e intensi. Emozioni che si sono ripetute anche oggi attraverso i gesti che accompagnano la trasformazione del cavaliere in componidori. Dal momento in cui il suo volto è scomparso dietro la maschera, Livio Urru è diventato il protagonista assoluto della giornata. Concluso il rituale della vestizione sul suo cavallo si è messo alla guida del corteo dei cavalieri sino alla via Duomo dove ad attenderlo c’era la gioia della folla. Nel teatro storico della Corsa alla stella, davanti alla Cattedrale di Santa Maria, il corteo ha sfilato con eleganza e compostezza. Livio Urru e Giuseppe Sedda hanno incrociato le spade tre volte sotto la stella anticipando solo di qualche minuto la benedizione con Sa Pippia ‘e maiu e l’arrivederci al 2023 quando si spera che il Covid sarà ormai stato domato, la vita tornata alla normalità e anche la Sartiglia avrà potuto riprendere a scandire normalmente la storia di Oristano.

Con il bando dell’araldo si apre anche il martedì di Sartiglia

Buona Sartiglia alle massaieddas del Gremio dei falegnami

Sartiglia: è il giorno del Gremio dei falegnami

Passo dopo passo, ecco l’uomo che diventa componidori

La Sartiglia si congeda, tra cavalieri e mascherine – Foto

Martedì, 1° marzo 2022