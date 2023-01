Sartiglia 2023, scelti i 120 cavalieri per corsa alla stella - Sardegna

(ANSA) - ORISTANO, 29 GEN - L'Associazione Culturale Cavalieri di Oristano per la Sartiglia, a norma del Regolamento, ha comunicato alla Fondazione Oristano, l'elenco dei 120 cavalieri che parteciperanno all'edizione 2023.

Il Componidori del Gremio dei Contadini è Danilo Casula, su segundu è Salvatore Montisci e su terzu è Bernardino Ecca. La corsa alla stella del Gremio dei Contadini è prevista per domenica 19 febbraio, mentre quella del Gremio dei Falegnami è in programma martedì 21 febbraio. In questo caso Giampaolo Mugheddu è il Componidori del Gremio dei Falegnami, Gianluca Mugheddu su segundu e Francesco Loi, su terzu.

Su 120 cavalieri le donne sono 5.

Da programma, al termine della cerimonia della Vestizione, nelle due giornate stabilite, il corteo dei 120 cavalieri guidato da su Componidori e preceduto dai trombettieri e tamburini, massaieddas e dal gremio, si dirige verso il percorso di via Duomo nel quale si svolgerà la Corsa alla Stella. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna