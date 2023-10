Sarroch, vandali nel parco cittadino: strappate le panchine in pietra

Parco Sa Punta preso di mira dai vandali: sedute in pietra divelte, il divertimento degli incivili questa volta ha danneggiato un arredo presente nel bellissimo parco cittadino. Il fatto è avvenuto almeno una settimana fa e a evidenziare il mal comportamento di alcuni sono gli stessi abitanti del luogo che commentano l’accaduto chiedendo “più controlli da parte delle forze dell’ordine” al fine di evitare questi spiacevoli episodi. Il parco è frequentato non solo dai giovani bensì anche da tanti anziani del paese in cerca di un po’ di tranquillità e svago in mezzo alla natura. Un tavolino e le sedute costituiscono, così, motivo di incontro e socializzazione per chi, dopo una vita trascorsa a lavorare, merita di allietare le giornate ritrovandosi tutti insieme per scambiare quattro chiacchiere. Uno sfregio ulteriore, quindi, che conferma la maleducazione di pochi ai danni di tutti. “Siamo stati giovani tutti. Ma così, con così tanto poco cervello, mai. Manca una educazione civica. Purtroppo” esprime un residente.