Sarroch, trovato morto il 73enne sparito da 4 giorni: addio a Ugo Spano

Nessun lieto fine. Ugo Spano, il pensionato 73enne di Sarroch sparito da lunedì scorso, è stato trovato morto in una strada sterrata del paese, non lontano dal nuraghe di Sa Domu ‘e s’Orcu. A darne notizia sono gli stessi rappresentanti della Protezione Civile, impegnati nelle ricerche insieme alle Forze dell’ordine e a decine di volontari e semplici cittadini. Sul suo corpo, stando a quanto trapela, non sarebbero stati trovati segni di violenza. Bisogna comunque attendere i riscontri del medico legale.