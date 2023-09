Sarroch, strade più sicure grazie al nuovo piano del traffico

La sicurezza è la priorità dei lavori che in questi giorni stanno interessando vie e quartieri del centro abitato: limiti di velocità, attraversamenti pedonali e nuovi sensi di marcia hanno lo scopo di migliorare progressivamente la mobilità e renderla più sicura anche nel rispetto delle normative vigenti in materia stradale, come la larghezza delle strade e il flusso di veicoli nei centri abitati. “Abbiamo iniziato con il Centro Storico, ma gli interventi previsti si estenderanno passo dopo passo in tutto il territorio di Sarroch, comprese Perd’e Sali e Porto Columbu. Stiamo procedendo infatti con un approccio graduale, per consentire alla popolazione di abituarsi alle nuove modifiche”.

Al momento è stata ripristinata e ampliata la segnaletica orizzontale, applicata la “Zona 30” nel Centro Storico, dove non sarà più possibile superare i 30 km/h, così da garantire e tutelare la sicurezza dei cittadini. “Sono stati istituiti nuovi sensi unici in via Indipendenza, da Piazza Repubblica fino a Martiri del Tripoli, in via Martiri del Tripoli, da via Indipendenza fino a via Siotto, in via Cagliari, da Piazza Sa Ruxi fino a via Mascagni”.

Un progetto condiviso, che “tiene conto dei pareri e delle segnalazioni della cittadinanza interessata e già da queste prime azioni messe in campo, abbiamo ricevuto riscontri positivi”.