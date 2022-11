Sarroch, polemica aperta sulla commemorazione dei caduti: “Sindaco e maggioranza la fanno da soli”

Sarroch, polemica aperta sulla commemorazione dei caduti: “Sindaco e maggioranza la fanno da soli”. Protesta l’opposizione di “Noi per Sarroch”, esclusa dalla cerimonia: “In data odierna si è celebrata la commemorazione dei caduti, evento che ha rappresentato nel corso degli anni un momento importante di riflessione per tutte le istituzioni coinvolte. Quest’anno la maggioranza ha pensato bene che la presenza del gruppo di opposizione Noi per Sarroch non fosse importante e non ha perso occasione per accentrare a se la cerimonia. Un comportamento della maggioranza che evidenzia una scarsa attenzione nei confronti del consiglio comunale, almeno per quanto riguarda la parte a lui avversa. Non pretendevamo inviti formali, sarebbe bastato anche una semplice telefonata, un email o un messaggio. Il gruppo noi per sarroch, composto dai consiglieri Mirko Spiga, Vittorio Cois e Attilio Buonomo, ritiene vergognoso questo comportamento, soprattutto da parte di chi amministra da tantissimi anni e che dovrebbe conoscere il significato delle più elementari regole di garbo istituzionale”, conclude l’opposizione.