Sarroch, pericolo scampato e recupero speciale per tre caprette in un dirupo

Pericolo scampato e recupero speciale per tre caprette cadute in un dirupo: esperti arrampicatori, con funi e attrezzature, hanno raggiunto gli animali e portati in salvo. Gli eroi dei quattro zampe con gli zoccoli sono Donato e Salvatore e a darne notizia è Michele Spano, il proprietario delle caprette. Abili tra rocce e costoni, generalmente grazie alla loro innata agilità si spostano e saltellano senza problemi, ma ieri qualcosa dev’essere andato storto e, tra un salto e l’altro, le acrobatiche caprette sono finite in un luogo impervio, della zona, anche per loro. Per recuperare gli animali, quindi, gli uomini che per passione scalano le ripide pareti rocciose, non hanno esitato e, dopo aver indossato le giuste attrezzature, si sono prodigati per salvare le capre. “Un pro a Donato Gatto e Salvatore Spano per avermi recuperato 3 capre in un dirupo” ha comunicato il proprietario degli animali.