Sarroch, “i controlli dei Nas al Blufan? In ufficio, non tra le piscine e le scivoli”

Il blitz compiuto dai Nas al parco acquatico Blufan, a Sarroch? C’è stato, e i controlli sono stati svolti da “due carabinieri, arrivati presso la nostra struttura, al fine esclusivo di verificare il modus operandi in capo alla convocazione della Commissione di vigilanza pubblico spettacolo che è stata erroneamente attribuita ad ente comunale e non come previsto dalla normativa, alla commissione provinciale. Nessun controllo agli scivoli, piscine o salute pubblica in genere”. A spiegare il motivo del controllo dei militari è, attraverso una email che riporta le sigle della Mira srl e dello stesso Blufan, Maria Gabriella Toccori, amministratore unico. Le verifiche sono già terminate, stando a quanto si apprende. Le verifiche, quindi, svolte negli uffici del parco, hanno riguardato le verifiche di una convocazione della Commissione di vigilanza pubblico spettacolo. “Non per motivazioni di salute pubbliche ma per aspetti burocratici”. Il Blufan, oggi, è rimasto chiuso, e sulla pagina Facebook ufficiale è stato pubblicato un messaggio, alle 12:51, per avvisare tutti: “Purtroppo, a causa di un imprevisto, oggi il parco resterà chiuso”. E, già da almeno due ore prima, centinaia di persone hanno atteso di poter pagare il biglietto ed entrare nel parco. Che però, a causa delle verifiche del Nas, non ha potuto accogliere nessun cliente.