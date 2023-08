Sarroch, furbetti dell'ombrellone in azione sin dalle prime ore del mattino

Se dal punto di vista burocratico non si discute, civilmente, invece, è sempre argomento di diatribe l’atteggiamento di chi piazza i propri oggetti, va via e li usa per occupare la porzione di spiaggia desiderata. L’ennesima segnalazione giunge da Perd ‘e Sali e, anche questa volta, non mancano i commenti da parte dei frequentatori della spiaggia che, al loro arrivo, hanno trovato lo “stabilimento balneare” di famiglia “fantasma”, privo della presenza dei proprietari. “È concesso lasciare la propria roba incustodita occupando il suolo pubblico?” si interroga una cittadina. Dovrebbe essere necessario nemmeno il caso di istituire norme e regolamenti, il buon senso indica la strada verso il rispetto e l’osservanza delle giuste azioni nei confronti del rispetto verso gli altri ma così, a volte non è. Le norme in vigore non concedono che gli ombrelloni segnaposto siano posizionati dalla sera prima ma, durante la giornata si.