Sarroch, errore sul sito e stipendio più magro per il portavoce del sindaco: "32900 euro per 27 mesi"

Sarroch – Errore nel sito istituzionale del comune, stipendio sforbiciato per il portavoce di sindaco e giunta: “A seguito di un refuso nell’avviso il compenso è da intendersi riferito all’intero periodo e cioè 37 mesi (27 mesi + 10 mesi per eventuale proroga)”. Uno stipendio più popolare e non da paperoni quello che, per sbaglio, è apparso nel sito istituzionale e che aveva già attirato l’attenzione di tanti, consiglieri di minoranza in primis i quali avevano osservato il pieno dissenso a un onere così elevato. https://www.castedduonline.it/2-700-euro-al-mese-per-lincarico-di-portavoce-del-sindaco-spreco-di-soldi-a-sarroch/?fbclid=IwAR1AONBHkYBFsror4HQ0zXbXzXdN_D_V5Nkqy9trVUnodW5UcwQkPb9iFM0

“L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione della convenzione e avrà una durata di mesi 27 (ventisette), con la possibilità di prevedere una proroga del contratto di ulteriori 10 mesi (dieci), e comunque, fino alla fine del mandato del Sindaco.

Il corrispettivo per lo svolgimento dell’incarico è determinato in complessivi euro 32.940,00 (euro trentaduemilanovecentoquaranta/00) per mesi 27 (ventisette) più euro 12.200,00 (dodicimiladuecento/00) per l’eventuale proroga, al lordo delle ritenute e degli oneri previsti dalla legge a carico del soggetto che effettua la prestazione” si legge dopo la modifica.

Un aspetto importante, poiché non è un ripensamento dell’amministrazione a seguito della critica, ma di un semplice refuso.

Fonte: Casteddu on line