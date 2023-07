Sardinia Food Awards: ecco le aziende premiate a Oristano per l’agroalimentare di eccellenza

“La forza di questo progetto”, dichiara Donato Ala, “sta nel fatto che tutti i produttori partecipanti stanno capendo che non si tratta di un concorso di prodotto, ma un vero e sano riconoscimento del proprio lavoro e senza alcun scopo di lucro. Partecipare ai SFA non ha alcun costo se non i 100 euro per diritti di segreteria che valgono per ogni azienda. L’evento finale anche questo senza scopo di lucro è l’apice di un percorso che dura qualche mese e che vede ritrovarsi in un momento di serenità insieme a tutti i i premiati”.

Successo oltre le aspettative per la serata di premiazione dei Sardinia Food Awards, svoltasi sabato 8 luglio nello splendido scenario del Ros’e Mari a Oristano: più di trecentocinquanta persone presenti, per assistere alla consegna degli attestati e dei bollini ai produttori agroalimentari da Oscar della Regione Sardegna. Un vero e proprio show, condotto da Donato Ala Giordano (ideatore e organizzatore) e Giulia Salis nota conduttrice di Videolina, che ha visto susseguirsi diversi momenti significativi in una cornice davvero suggestiva.

Ecco tutti i premiati:

Categoria Aziende Vitivinicole

Vincitore

Azienda Agricola Franco Ledda

Hall of fame

Cantine Sardus Pater

Cantine Dolianova

Cantine Siddura

Menzioni speciali

Alba e Spanedda

Quartomoro

Tenute Soletta

Cantina Rubiu

So Chic

Cantina Ligios

Vitivinicola 3c

Tenute Stintino

Coronaruja

Categoria Birrifici Artigianali

Hall of fame

Birrificio 4 Mori

Categoria Pasticcerie Artigianali

Vincitore

Pasticceria Dolce Vita di Gian Piero Loddo

Menzioni speciali

La Forneria

Boni Meda

Sfoglia

Antico dolce Selargino

Sfoglia

Premio Speciale per aver portato a Gourmet la Classica Sfoglia Cagliaritana

Vincitore Prodotti artistici di pasticceria tradizionale

Antico dolce Selargino

Vincitore Dolci Gluten Free

Free gustoso

Premio speciale cioccolaterie regionali

L’oasi deliziosa

Vincitore Categoria Speciale Panadas PAT (prodotto antico tradizionale)

Oros de domo

Categoria Speciale Prodotti Ittici

Vincitore

Gusti pregiati

Premio speciale per la promozione dei prodotti Ittici nel proprio territorio

Cooperativa pescatori Tortolì

Vincitore Premio speciale Innovazione Ittica

Le meraviglie

Menzioni speciali

Pescheria stella marina

Categoria Salumifici

Vincitore

Salumificio Monte Arci

Menzioni Speciali

Masseria de Nanai

Salumificio Mario Musu

Categorie Macellerie produzione Salumi Prodotti Tipici Artigianali

Vincitore

Bottega della carne

Menzione speciale

L’arte della carne

Categoria Forni Artigianali – Prodotti da forno

Vincitore

Panificio Logias

Hall of fame

Panificio Bulloni

Panificio Fancellu

Menzioni Speciali

Panificio Becciu

Sa panedda pinta’

pintàu – su pani fattu in domu

Ithiri

Categoria Oleifici artigianali

Premio alla carriera

Accademia Olearia

Vincitore

Il giglio

Hall of fame

Nuovo Oleificio San Pasquale

Gariga

Anche Miglior Packaging

Menzioni speciali

Olearia Medda

Società agricola Pier Olea

Santa Suia

Agricola Piras

Co.Par

Villa d’orri

Chrysos



Apicolture (prodotti tipici regionali)

Vincitore

Apicoltura Deus

Menzione Speciale

Le tre gocce d’oro

Categoria Gelaterie Artigianali

Vincitore

Gelateria Fiore di maggio

Prodotti Speciali per Gelaterie

Druchè Taste of Sardinia

Premio speciale Prodotti Total Bio

Gelateria Bosisio

Menzioni speciali

Gelateria Boni Meda

Gelateria pecora nera

Gelateria Nazionale

Gelateria La Finestrella

Golositas

Categoria Caseifici Artigianali

Vincitore

Caseificio Murgia

Hall Of Fame

Erkiles

Fattoria Su Gabriolu

Menzioni speciali

Azienda Agricola Monte Istulargiu

Caseificio Murgia

Caseificio Pistis

Caseificio Chiai

Funtana Cana

Caseificio Silvio Boi

Caseificio I Buoni del Borgo

Managos Mini Caseificio

Categoria Liquorifici artigianali

Vincitore

Myrsine

Hall of Fame

Nettare di Sardegna

Menzioni Speciali

Liquorificio Animas

Vincitore Distillati

Gin Terranova

Categoria Pastifici Artigianali

Vincitore

Su Pani Froriu

Premio Speciale Pastifici Prodotti Senza Glutine

Niki Gluten Free

Premio Speciale Pastifici Prodotti Senza Glutine

Il girasole

Categoria Aziende Risicole

Vincitore

Azienda agricola Meli Gian Piero

Hall of fame

Riso I Ferrari

Premio speciale ricerca e innovazione nello sviluppo dei prodotti risicoli

Riso I Ferrari

Premio speciale prodotti regionali

Tosca artigianale

Premio speciale ricerca e sperimentazione di prodotto

Le conserve di Chicco

Hall of fame

Zafferano cortis

Premio speciale per il miglior E-commerce di prodotti tipici regionali

Kara Sardegna

Premio sostenibilità nella produzione di materie prime per eccellenze regionali

Azienda agricola Vinko

Sardinia Food Awards, nasce per celebrare l’impegno e la competenza nel settore agroalimentare sardo, in questo momento in grande ascesa e con forti prospettive di sviluppo nel mercato estero.

Per questo l’evento si pone in maniera differente dal mondo dei concorsi tecnici e puramente legati al prodotto, la forza e la caratteristica dei Sardinia Food Awards negli anni è stata proprio quella di portare avanti una mission precisa: promuovere, valorizzare, premiare e creare opportunità di crescita per le eccellenze agroalimentari dell’isola.

I SFA sono un progetto nati nel 2015 e cresciuti in modo esponenziale e ad oggi sono ben 18 le regioni italiane che ospitano questo progetto, oltre alla versione nazionale CRAI ITALY FOOD AWARDS per la quale sono già partite le iscrizioni attraverso compilazione Format sul sito www.italyfoodawards.com

Il giusto palcoscenico e la giusta visibilità per tutti i produttori agroalimentari ‘’da Oscar’’ dell’Isola, anche quest’anno saranno garantiti da un evento unico in una splendida location come quella del Golf & Resort Is Molas, a bordo piscina pronti a conoscere ed applaudire i prossimi vincitori e le menzioni speciali delle varie categorie dei Sardinia Food Awards.

I main sponsor sono Gruppo Crai e 3A Arborea. Gold sponsor Banco di Sardegna. Partner Ros’e Mari Farm. Fornitore ufficiale: Cantine Santadi

Tra gli sponsor: Tim, Samsung, Acqua San Martino, No-Ha Hotel Pula, Studio Legale Shirldlex, Il villaggio88, logistica, Marvins, Kaloderma, Logica Service.

Patrocini: Regione Sardegna, Assessorato regionale all’Agricoltura, Ministero delle Politiche agricole, Coldiretti, Bottega per comunicare.

Lunedì, 10 luglio 2023